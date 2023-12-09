فهيم عمر: الحكم تغاطى عن احتساب ركلة جزاء للأهلي وأثرت في النتيجة

ياسر رشاد - القاهرة - حسم الحكم الدولي السابق فهيم عمر الجدل، بشأن أحقية وجود ركلة جزاء ضد شباب بلوزداد، المباراة التي أقيمت أمس الجمعة، في إطار الجولة الثالثة من دور مجموعات دوري أبطال إفريقيا.

وتعادل الأهلي سلبيا أمام نظيره شباب بلوزداد، المباراة التي أٌقيمت أمس الجمعة، على ستاد برج العرب بالإسكندرية.

وقال عمر في تصريحات عبر برنامج "ملعب الشمس"، والمذاع على قناة الشمس، إن هناك ركلة جزاء 100% للأهلي لم يحتسبها لصالح المارد الأحمر.

وأضاف الحكم الدولي السابق، أن الحارس أخطأ في استبعاد الكرة لتصطدم في يد مدافع فريق شباب بلوزداد.

ترتيب مجموعة الأهلي

1- الأهلي: 5 نقاط.

2- ميدياما: 4 نقاط.

3- شباب بلوزداد: 4 نقاط.

4- يانج أفريكانز: نقطتان.