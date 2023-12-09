الأهلي والزمالك في كأس السوبر المصري لكرة اليد.. موعد المبارة والقناة الناقلة

ياسر رشاد - القاهرة - يتقابل فريق كرة اليد بالنادي الأهلي أمام غريمة التقليدي الزمالك مساء اليوم، تحت شعار قمة مرتقبة تجمعهما لحسم لقب بطولة كأس السوبر المصري لكرة اليد.

موعد مباراة الأهلي والزمالك في كأس السوبر المصري لكرة اليد والقنوات الناقلة

وتقرر انطلاق صافرة أحداث مباراة الاهلى والزمالك في السوبر المصري لكرة اليد، في تمام الساعة الرابعة عصرًا بتوقيت القاهرة، الخامسة بتوقيت السعودية، السادسة بتوقيت الإمارات، بصالة الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان بإمارة الفجيرة، فيما تذاع المباراة عبر قناة أبوظبي الرياضية بتعليق جعفر فردان.

واسندت ادارة مباراة الاهلى والزمالك في السوبر المصري لليد الى طاقم تحكيم دولي من دولة مونتنيجرو بقيادة ميلوس رازناتوفيتش وإيفان بافيسيفيتش.

موقف الأهلي والزمالك

ويخوض فريق الأهلي لكرة اليد مباارة السوبر بصفته بطلا للدوري والكأس ، فيما يدخل الزمالك باعتباره الوصيف.