تشكيل بايرن ميونخ المتوقع لمواجهة أينتراخت فرانكفورت بالدوري الألماني

ياسر رشاد - القاهرة - يحل فريق بايرن ميونخ ضيفًا ثقيلا مساء اليوم السبت، علي نظيره فريق أينتراخت فرانكفورت المحترف في صفوفه الدولي المصري عمر مرموش، وذلك ضمن منافسات الجولة الـ 14 لمنافسات الدوري الألماني والتي يحتضنها ملعب دوتش بانك بارك.

تشكيل بايرن ميونخ المتوقع أمام أينتراخت فرانكفورت بالدوري الألماني

في حراسة المرمى: مانويل نوير.

خط الدفاع: رافائيل جوريرو، دايوت أوباميكانو، ألفونسو ديفيس.

خط الوسط: جوشوا كيميتش، ليون جوريتسكا، توماس مولر، كونراد لايمر.

خط الهجوم: كينجسلي كومان، ماتيس تيل، وهاري كين.

تشكيل أينتراخت المتوقع أمام البايرن في الدوري الألماني، كالتالي:

في حراسة المرمى: كيفين تراب.

خط الدفاع: ويليام باتشو – هرفويي سمولتشيتش – أوريليو بوتا- نكونكو.

خط الوسط: إيريك إبيمبا – إلياس السخيري – هوجو لارسون – ماريو جوتزه.

خط الهجوم: عمر مرموش – فارس شايبي.

موعد مباراة بايرن ميونخ و أينتراخت فرانكفورت

من المقرر أن تنطلق صافرة بداية مباراة بايرن ميونخ وأينتراخت فرانكفورت اليوم السبت في تمام الساعة الرابعة والنصف عصرًا بتوقيت القاهرة.

ترتيب بايرن ميونخ و أينتراخت فرانكفورت قبل صدام اليوم

يتواجد بايرن ميونخ في وصافة جدول ترتيب الدوري الألماني برصيد 32 نقطة، بفارق ثلاث نقاط، عن متصدر المسابقة باير ليفركوزن، وبعدد مباريات أقل؛ حيث لعب البايرن 12 جولة، بعد تأجيل مباراته أمام برلين.

فيما يأتي أينتراخت فرانكفورت في المركز السابع برصيد 18 نقطة، من لعب 13 جولة.