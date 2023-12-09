آينتراخت بقيادة مرموش يصطدم بـ بايرن ميونخ بالدوري الألماني اليوم

ياسر رشاد - القاهرة - يستعد فريق أينتراخت فرانكفورت المحترف في صفوفه الدولي المصري عمر مرموش، لإستضافة نظيره بايرن ميونخ، في مهمة صعبة للفرعون المصري ورفاقه مساء اليوم السبت، وذلك ضمن منافسات الجولة الـ 14 لمنافسات الدوري الألماني والتي يحتضنها ملعب دوتش بانك بارك.

موعد مباراة بايرن ميونخ و أينتراخت فرانكفورت

من المقرر أن تنطلق صافرة بداية مباراة بايرن ميونخ وأينتراخت فرانكفورت اليوم السبت في تمام الساعة الرابعة والنصف عصرًا بتوقيت القاهرة.

القنوات الناقلة لمباراة بايرن ميونخ وأينتراخت فرانكفورت في الدوري الألماني

يمكن مشاهدة مباراة بايرن ميونخ وأينتراخت فرانكفورت عصر اليوم السبت، عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، الناقل الحصري لمباريات بطولة الدوري الألماني في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

ترتيب بايرن ميونخ و أينتراخت فرانكفورت قبل صدام اليوم

يتواجد بايرن ميونخ في وصافة جدول ترتيب الدوري الألماني برصيد 32 نقطة، بفارق ثلاث نقاط، عن متصدر المسابقة باير ليفركوزن، وبعدد مباريات أقل؛ حيث لعب البايرن 12 جولة، بعد تأجيل مباراته أمام برلين.

فيما يأتي أينتراخت فرانكفورت في المركز السابع برصيد 18 نقطة، من لعب 13 جولة.