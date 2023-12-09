تشكيل ريال مدريد المتوقع أمام بيتيس في الدوري الإسباني

يحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد ضيفا ثقيلا على ريال بيتيس، مساء اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة 16 من مسابقة الدوري الإسباني.

ويلتقي الفريقان في تمام الساعة الخامسة والربع مساء بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة السادسة عشر من الليجا، موسم 2023/24، على ملعب “بينتو فيامارين”.

طالع أيضًا: موعد مباراة أرسنال ضد أستون فيلا في الدوري الإنجليزي.. والتشكيل المتوقع

تشكيل ريال مدريد المتوقع أمام ريال بيتيس

حراسة المرمى: كيبا.

الدفاع: لوكاس فاسكيز، روديجر، ألابا، ميندي.

الوسط: فيدي فالفيردي، توني كروس، لوكا مودريتش.

الهجوم: رودريجو، إبراهيم دياز، جود بيلينجهام.

ويحتل ريال مدريد صدارة ترتيب الدوري الإسباني برصيد 38 نقطة، بينما يقبع بيتيس في المركز السابع برصيد 25 نقطة.