كلوب يعلق على غياب محمد صلاح المحتمل أمام آرسنال

علق الألماني يورجن كلوب المدير الفني لـ ليفربول على الغياب المحتمل للدولي المصري محمد صلاح جناح الريدز عن المواجهة المرتقبة أمام نادي آرسنال بسبب كأس أمم أفريقيا.

ومن المقرر أن تنطلق بطولة كأس الأمم الأفريقية في كوت ديفوار خلال الفترة من 13 يناير إلى 11 فبراير 2024 بمشاركة منتخب مصر الذي سيضم بين صفوفه محمد صلاح.

ويستهل المنتخب الوطني مشواره في هذه البطولة أمام موزمبيق في 14 يناير بالجولة الأولى من دور المجموعات، لذا من الضروري انضمام محمد صلاح للفراعنة قبل فترة من انطلاق المسابقة القارية.

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وفي ذات الوقت يلتقي فريق ليفربول أمام نظيره آرسنال يوم 7 يناير في الدور الثالث من كأس الاتحاد الإنجليزي الأمر الذي يثير الشكوك حول مشاركة اللاعب المصري.

وقال كلوب في تصريحات نشرتها شبكة “ليفربول إيكو” البريطانية:” في الوقت الحالي لم أفكر في ذلك الأمر ا يمكنني تغييره أيضًا، أتمنى أن يعود ديوجو جوتا في يناير وقتها”.

وتابع” بنسبة كبيرة سيكون محمد صلاح متاحًا في مباراة آرسنال، لكنني لست متأكدًا من موعد الاستدعاء الدولي له قبل البطولة”.

وأنهى حديثه” في حال أن قرر منتخب مصر و مو أن يرحل في الثاني أو الثالث أو الرابع من يناير، سيرغب محمد صلاح في المشاركة أمام آرسنال وهذا ما هو متأكد منه”.