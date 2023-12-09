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ريال مدريد يحسم قراره بشأن التعاقد مع حارس جديد

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فلورنتينو بيريز - ريال مدريد

فلورنتينو بيريز -

تدرس إدارة نادي ريال مدريد الإسباني، فكرة التعاقد مع حارس مرمى جديد، والبحث عن خيارات جديدة لتعزيز صفوف الفريق للموسم المقبل.

وذكرت صحيفة «برنابيو ديجيتال» أنه لا يزال النادي الملكي ينتظر ما يمكن أن يحدث مع كيبا أريزابالاجا وأندريخ لونين، وفي قسم الكشافة عليهم العمل بالفعل في حالة مغادرة كلا حارسي المرمى سانتياجو برنابيو هذا الصيف.

وأكدت الصحيفة الإسبانية أن حارس المرمى الباسكي معار من حتى نهاية الموسم ويمكن للأوكراني الرحيل ليحظى بمزيد من الشهرة في فريق آخر بعد عدة مواسم قضاها في ظل كورتوا.

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ولهذا السبب بدأ النادي الملكي في مراقبة البدائل المحتملة بعناي، كما أن القرار الذي كان الجهاز الفني لريال مدريد يرغب في اتخاذه لفترة طويلة، تسبب في بعض الخلافات، والآن، ولأول مرة، يجد مراسلات في مجلس الإدارة.

ويوجد العديد من الحراس على رادار ريال مدريد مثل ماتيوس (31 عاما)، حارس مرمى سبورتنج دي براجا وهو الذي ترك مشاعر طيبة للغاية في مباراتي وريال مدريد يفكر في التعاقد معه.

كما أن المرشح الثاني هو جيورجي مامارداشفيلي من فالنسيا. ومع ذلك، فإن الجورجي لا يقنع قيادة النادي الملكي بأكملها،سبب الـ 25 مليون يورو التي يطلبونها في ميستايا.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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