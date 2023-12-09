إنريكي يُعلن قائمة باريس سان جيرمان لمواجهة نانت في الدوري الفرنسي

أعلن لويس إنريكي، المدير الفني لفريق باريس سان جيرمان، عن قائمة فريقه التي ستخوض مواجهة نانت، اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة ال 15 من الدوري الفرنسي.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية مباراة باريس سان جيرمان ونانت في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت القاهرة، على ملعب حديقة الأمراء، معقل الفريق الباريسي.

طالع أيضًا: تشكيل ريال مدريد المتوقع أمام بيتيس في الدوري الإسباني

وشهدت القائمة توتجد النجم المغربي أشرف حكيمي، رغم غيابه عن تدريبات باريس أمس الجمعة، بسبب خضوعه لجلسة تحقيق في المحكمة بشأن اتهامه الاعتداء على فتاة في فبراير الماضي.

ويظهر في خيارات إنريكي أيضا لاعب الوسط الواعد وارن زاير إيمري بعد تعافيه سريعا من إصابة في كاحل القدم تعرض لها في 18 نوفمبر الماضي، وقيل في البداية إنه سيغيب لنهاية العام.

وجاءت قائمة باريس سان جيرمان على النحو التالي:

«حكيمي، أوجارتي، ماركينيوس، مبابي، جونسالو راموس، ديمبلي، أسينسيو، دانيلو، فيتينيا، لي كانج، لوكاس هرنانديز، كولو مواني، موكيلي، ندور، سولير، باركولا، إيمري، سكرينيار، لوريندون، موكيه، تيناس».