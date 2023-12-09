نجم الاهلي يدرس الاعتزال دوليًا بعد طارق حامد

يدرس الدولي عمرو السولية نجم وسط النادي الاهلي الاعتزال دوليًا مع منتخب مصر في ظل استبعاده المستمر من صفوف قائمة الفراعنة منذ منتصف شهر يونيو عام 2022.

ويخطط عمرو السولية بعد تفكير دام طويلًا في اعلان اعتزاله والذي يأتي بعد ساعات من قرار طارق حامد، متوسط ميدان ضمك السعودي، باعتزاله دوليًا بشكل رسمي.

ويفكر نجم الاهلي بقوة في فكرة الاعتزال الدولي على غرار طارق حامد مكتفيًا بالفترة التي قضاها بقميص الفراعنة، والتي كان آخرها الظهور في لقاء ودي أمام كوريا الجنوبية يوم 14 يونيو 2022.

اقرأ أيضًا: موعد مباراة أرسنال ضد أستون فيلا في الدوري الإنجليزي.. والتشكيل المتوقع

ومن المقرر أن يتم استبعاد السولية بصورة نهائية من قائمة المنتخب الوطني تحت قيادة روي فيتوريا المشاركة في بطولة كأس الأمم الأفريقية 2023 في كوت ديفوار نتيجة جلوسه بديلًا وعودته من الإصابة مؤخرًا داخل صفوف المارد الأحمر.

ويتواجد أكثر من لاعب في خط الوسط داخل صفوف المنتخب المصري على رأسهم محمد النني نجم نادي أرسنال الإنجليزي فضلًا عن مروان عطية وإمام عاشور ثنائي الاهلي وحمدي فتحي لاعب الوكرة القطري ومحمود حمادة نجم المصري البورسعيدي.