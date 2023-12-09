رئيس برشلونة يكشف عن فريقه المفضل في الدوري السعودي وسبل التعاون بينهم

كشف خوان لابورتا، رئيس مجلس إدارة نادي برشلونة الإسباني، عن فريقه المفضل في الدوري السعودي، بالإضافة إلى سبل التعاون مع أندية دوري روشن خلال الفترة المقبلة.

وأكد لابورتا أنه على استعداد تام لعقد شراكة مع أندية الدوري السعودي خلال الفترة المقبلة، ومدها بكل ما تحتاجه من خبرة وأساليب جديثة من أجل تطويرها.

وأشار رئيس برشلونة إلى أن الدوري السعودي في الموسم الحالي ناجح للغاية كما أنه من المتابعين الجيدين له، مؤكدًا أن السعوديين فخورين بكون منتخبهم الوحيد الذي هزم الأرجنتين في كأس العالم.

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وتابع: “المنتخب السعودي يملك لاعبين موهوبين، أرى أنهم في حاجة إلى بحث عن فرصة من أجل التعاون مع أندية الدوري الإسباني بجانب اللاعبين الذين يدمجونهم في الدوري، واللاعبين الموهوبين واللاعبين الكبار في الدوري، لتحسين جودته”.

وأضاف: “أشاهد بعض مباريات الدوري السعودي، لأن هناك لاعبين أتابعهم، كما تعلمون بالطبع، إننا في أوروبا مهتمون بالدوري السعودي”.

واستكمل: “لقد أتيحت لي الفرصة عندما كنا في كأس السوبر الإسباني بالسعودية، لمقابلة أندية الدوري السعودي، إنهم أناس لطفاء ومضيافون جداً، وآمل في أن ألتقي بهم مرة أخرى بكأس السوبر الإسباني المقبل، الذي اتمنى أن يكون في الرياض أو جدة”.

واسترسل رئيس برشلونة: “تجمعني علاقة صداقة مع كثير منهم في السعودية، وأود أن أرحب بأصدقائي في الفرق السعودية، والذين أدوا بشكل جيد للغاية العام الماضي، وأنا أتابع الهلال والنصر في الدوري السعودي “.