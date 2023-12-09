أحدهما مجانية.. الموعد والقنوات الناقلة لمباراة الزمالك وساجرادا الأنجولي

محمد اسماعيل - القاهرة - يستضيف الفريق الأول لنادي الزمالك، اليوم السبت نظيره فريق ساجرادا الأنجولي في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وتنطلق مباراة الزمالك وساجاراد في السادسة مساء اليوم السبت، على استاد السلام في الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ويحتل فريق الزمالك صدارة المجموعة برصيد ستة نقاط، بينما يحل ساجرادا في المركز الثالث ثلاثة نقاط.

وكان فريق الزمالك نجح في تحقيق الفوز في المباراة الأولى على حساب أبو سليم الليبي بهدف دون رد، وفاز في المواجهة الثانية سوار الغيني بأربعة أهداف دون رد.

وتنقل مباراة الزمالك وساجرادا الأنجولي، في السادسة مساء اليوم عبر قناة بي إن سبورتس 6، الناقل الحصري للبطولة، بجانب قناة أون تايم سبورتس المفتوحة على التردد الأرضي، مع وجود أستوديو تحليلي قبل المباراة وبعدها.