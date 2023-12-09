التشكيل المتوقع للزمالك في مواجهة ساجرادا الأنجولي



محمد اسماعيل - القاهرة - يلتقي الفريق الأول لنادي الزمالك نظيره ساجرادا الأنجولي اليوم السبت في السادسة مساء، على استاد السلام في الجولة الثالثة من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ووضع معتمد جمال المدير الفني للفريق الأبيض اللمسات النهائية على خطة الفريق خلال المران الختامي أمس لمواجهة ساجرادا الأنجولي.

وجاء التشكيل المتوقع كالتالي:

حراسة المرمى: محمد عواد.

الدفاع: محمد عبدالشافي وحمزة المثلوثي ومحمود علاء.

الوسط: عمر جابر ونبيل عماد دونجا وإبراهيما نداي وسيد عبدالله نيمار.

الهجوم: أحمد سيد زيزو وسيف الجزيري ومحمود عبدالرازق شيكابالا.