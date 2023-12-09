على رأسهم شلبي.. 7 غيابات تضرب الزمالك في مواجهة ساجرادا الأنجولي



محمد اسماعيل - القاهرة - يعاني الفريق الأول لنادي الزمالك من غيابات عديدة، خلال مواجهة ساجرادا الأنجولي المقرر لها اليوم السبت في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وتنطلق مباراة الزمالك وساجرادا الأنجولي اليوم السبت في السادسة مساء على استاد السلام، في الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة الكونفدرالية الأفريقية.

ويغيب عن صفوف النادي الأهلي في مواجهة شباب بلوزداد سبعة لاعبين، لأسباب مختلفة وهم: مصطفى شلبي ومحمود حمدي الونش وحسام عبدالمجيد للإصابة، وحاتم محمد سكر للإسباب فنية.

كما يغيب أحمد فتوح ومصطفى الزناري ومحمد صبحي بقرار تأديبي من مجلس إدارة النادي.

ويتصدر الفريق الأبيض المجموعة برصيد ستة نقاط، بينما يأتي فريق ساجرادا في المركز الثالث برصيد ثلاثة نقاط.