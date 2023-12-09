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مهيب عبدالهادي يفجر مفاجأة بشأن انتقال رمضان صبحي للزمالك

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محمد اسماعيل - القاهرة - فجر الإعلامي مهيب عبدالهادي مفاجأة بشأن انتقال رمضان صبحي لاعب فريق بيراميدز، إلى نادي الزمالك خلال الفترة المقبلة.

قال مهيب عبدالهادي خلال تقديمه برنامجه عبر قناة "إم بي سي مصر": "رمضان صبحي وجهته المقبلة داخل مصر هي نادي الزمالك وبقولكم معلومة أكيدة".

أضاف: "رمضان صبحي سينتقل لنادي الزمالك حال عدم تلقيه عرضا خارجيا في الفترة المقبلة، وفي حال انتهاء عقده مع بيراميدز سينتقل أيضا للأبيض".

أوضح: "رغبة رمضان صبحي الأولى هي الاحتراف الخارجي والعودة لأوروبا مرة أخرى، وفي حال عدم تحقيق ذلك سوف ينتقل لنادي الزمالك".

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محمد ايمن

محمد ايمن

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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