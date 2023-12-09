مهيب عبدالهادي يفجر مفاجأة بشأن انتقال رمضان صبحي للزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - فجر الإعلامي مهيب عبدالهادي مفاجأة بشأن انتقال رمضان صبحي لاعب فريق بيراميدز، إلى نادي الزمالك خلال الفترة المقبلة.

قال مهيب عبدالهادي خلال تقديمه برنامجه عبر قناة "إم بي سي مصر": "رمضان صبحي وجهته المقبلة داخل مصر هي نادي الزمالك وبقولكم معلومة أكيدة".

أضاف: "رمضان صبحي سينتقل لنادي الزمالك حال عدم تلقيه عرضا خارجيا في الفترة المقبلة، وفي حال انتهاء عقده مع بيراميدز سينتقل أيضا للأبيض".

أوضح: "رغبة رمضان صبحي الأولى هي الاحتراف الخارجي والعودة لأوروبا مرة أخرى، وفي حال عدم تحقيق ذلك سوف ينتقل لنادي الزمالك".