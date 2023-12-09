التشكيل المتوقع لليفربول في مواجهة كريستال بالاس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

يستضيف كريستال بالاس نظيره ليفربول، في الثانية والنصف عصر اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة السادسة عشر من الدوري الإنجليزي، وتقام المباراة على ملعب "سيلهرست بارك".

ومن المتوقع أن يخوض ليفربول المباراة بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: أليسون بيكر

خط الدفاع: ترينت ألكسندر أرنولد، كوناتي، فان دايك، تسيميكاس

خط الوسط: جرافنبرخ، واتارو إندو، سوبوسلاي

خط الهجوم: محمد صلاح، نونيز، لويس دياز

ويحتل ليفربول المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، برصيد 36 نقطة، بفارق نقطتين عن أرسنال صاحب المركز الأول.

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