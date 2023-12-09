"الزمالك يحتاج لاعب مثله".. حسام حسن يتحدث عن وجهة رمضان صبحي المقبلة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

كشف حسام حسن لاعب الأهلي والزمالك الأسبق ما يحتاجه رمضان صبحي لاعب نادي بيراميدز الحالي والأهلي السابق خلال الفترة المقبلة.

وقال حسام حسن خلال تصريحاته تليفزيون على قناة إم بي سي مصر: "انتقال رمضان صبحي للزمالك مكسب كبير له وسيكون له فارق معه، هو يحتاج إلى نادي جماهيري مثل الأهلي".

وجاء تعليق حسام حسن على انتقال رمضان صبحي للزمالك بعد تأكيد الإعلامي مهيب عبد الهادي أن المحطة المقبلة للاعب هي القلعة البيضاء.

وأضاف: "رمضان يحتاج إظهار إمكانياته المعروفة للعودة مرة أخرى للمنتخب".

واختتم حسام: "أيضا الزمالك يحتاج لاعب مثل رمضان صبحي، صغير في السن وما زال أمامه الكثير ليقدمه".