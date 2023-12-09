"إضافة كبيرة".. بركات يعلق على اعتزال طارق حامد اللعب الدولي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

علق محمد بركات لاعب الأهلي السابق على قرار طارق حامد لاعب ضمك السعودي باعتزال اللعب الدولي.

وقال بركات خلال تصريحات تليفزيونية على قناة المحور: "طارق من ضمن اللاعبين الرجالة وكان إضافة كبيرة جدا للزمالك ومنتخب مصر".

وأضاف: "حتى بعد انتقاله إلى اتحاد جدة ومساهمته في التتويج بالدوري ومستواه المخلص مع ضمك السعودي".

واختتم بركات: "نوجه الشكر لطارق حامد على مجهوداته مع منتخب مصر على مدار 10 سنوات".

وأعلن طارق حامد لاعب ضمك الحالي والزمالك السابق، أمس الجمعة، اعتزال اللعب الدولي مع منتخب مصر.

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