بيراميدز بالزي الأساسي في مواجهة صنداونز بدوري أبطال أفريقيا

محمد اسماعيل - القاهرة - عقد اليوم، السبت بأحد فنادق مدينة بريتوريا بجنوب أفريقيا، الاجتماع الفني لمباراة صن داونز أمام بيراميدز في إطار لقاءات دور المجموعات من دوري أبطال أفريقيا.

وتم الاتفاق خلال الاجتماع الفني على أن يرتدي بيراميدز قميصه الأساسي الأزرق في الأبيض، بينما يرتدي حارس المرمى اللون الأخضر الكامل.

وفي المقابل سيرتدي صنداونز الزي الأساسي الأصفر في الأزرق، ويرتدي حارس المرمى اللون الوردي.

مثل بيراميدز في الاجتماع الفني، أحمد زاهر المدير الإداري والدكتور مصطفى المنيري رئيس الجهاز الطبي، وشريف جمال مدير العلاقات العامة، وعاطف شادي مدير المركز الإعلامي.

وتنطلق مبازاة بيراميدز مع صنداونز في الثالثة عصر الأحد على استاد لوفتس فيرسفيلد بمدينة بريتوريا في ثالث جولات دور المجموعات من بطولة دوري الأبطال.