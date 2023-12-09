في المواجهة الثالثة.. الزمالك يبحث عن الفوز الأول ضد ساجرادا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

يستعد الزمالك لمواجهة ساجرادا الأنجولي، في السادسة مساء اليوم السبت، في إطار مواجهات الجولة الثالثة من دور مجموعات الكونفدرالية الإفريقية، وتقام المباراة على استاد السلام.

وواجه الزمالك ساجرادا الأنجولي مرتين من قبل، ضمن منافسات المجموعة الرابعة دور مجموعات دوري أبطال أفريقيا 2022، وكانت المباراة الأولى خارج القاهرة وانتهت بالتعادل السلبي 0-0، فيما انتهت مباراة العودة في مصر بالتعادل 0-0.

وودع الزمالك نسخة 2022 من دوري أبطال أفريقيا، بعدما احتل المركز الثالث في المجموعة الرابعة، ليصعد الوداد المغربي وبترو أتليتكو.

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