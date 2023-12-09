شكرا لقرائتكم خبر عن أرقام طارق حامد مع منتخب مصر بعد اعتزاله دولياً.. إنفو جراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن طارق حامد، لاعب خط وسط ضمك السعودى ومنتخب مصر، اعتزاله اللعب الدولى، وكتب طارق حامد عبر حسابه الشخصى على تويتر، "على مدار عشر سنوات، تشرفت بتمثيل منتخب بلدي الحبيب مصر، اليوم، أعلن اعتزالي الدولي بعد مسيرة طويلة أفتخر بها، أشكر كل الأجهزة الفنية والإدارية والطبية التي تشرفت بالعمل معها، وأتمنى لزملائي كل التوفيق فيما هو قادم.. والآن، سأعود لصفوف الجماهير كمشجع عاشق ومحب لمنتخب بلدي"

طارق حامد من مواليد 24 أكتوبر 1988، فهو أحد أهم لاعبى خط الوسط فى مصر على مدار السنوات الأخيرة، وانتقل لنادى الزمالك منذ عام 2014 قادماً من سموحة ليصبح عنصراً أساسياً بالتشكيل الأبيض لا غنى عنه.

طارق حامد من مواليد محافظة الإسكندرية، بدأ مسيرته الكروية مع نادى سموحة، وفى موسم 2011 /2012 تم تصعيده إلى الفريق الأول بالنادى السكندرى، ثم انضم اللاعب لنادى الزمالك فى موسم 2014 /2015 لمدة ثلاثة مواسم، حيث وجد صعوبة فى الوصول لتشكيلة الزمالك الأساسية إلا أنه تمسك بالفرصة وقاتل حتى أصبح أهم لاعب فى وسط القلعة البيضاء.

وحجز طارق حامد لنفسه موقعاً فى تشكيلة منتخب مصر، الذى تأهل معه إلى نهائى أمم أفريقيا عام 2017 قبل الهزيمة على يد الكاميرون، ثم نجح فى التأهل رفقة الفراعنة إلى مونديال روسيا 2018، وشارك طارق مع منتخب مصر الأول فى أمم أفريقيا 2019، ورغم التوديع المبكر للمسابقة التى أقيمت على أرض مصر، لكنه كان من اللاعبين القلائل الذين لاقوا الإشادة واستحسان الجمهور حيث قدم أداءً جيداً خلال منافسات البطولة.

وإجمالا شارك طارق حامد مع الفراعنة فى 58 مباراة بقميص منتخب مصر عبر عشرة سنوات منذ أول ظهور فى 7 مارس 2013 بإجمالى 3999 دقيقة لعب سجل هدفاً وحيداً وتلقى 10 كروت صفراء، ونجح فى قيادة منتخب مصر للصعود لكأس العالم بروسيا .



طارق حامد

وأصبح حامد أحد قادة الفريق الأبيض نظراً لما يتمتع به من خبرات وشخصية قيادية، وإجمالا شارك طارق حامد في 284 مباراة مع الزمالك بكل البطولات بواقع 24530 دقيقة لعب وسجل ستة أهداف وصنع ثمانية أخرى ونال 68 كارت أصفر و 5 كروت حمراء وتوج مع الفريق الأبيض بعشرة بطولات مختلفة.

وحقق طارق حامد مع الزمالك الدورى الممتاز عام 2015 مع المدرب البرتغالى فيريرا والموسم الأخير مع الفرنسي كارتيرون، كما حصد حامد كأس مصر أعوام 2015 على حساب الأهلي، و2016 على حساب الأهلي، و2018 على حساب سموحة السكندرى بركلات الترجيح و 2019 على حساب بيراميدز، وكأس السوبر المصرى بالإمارات على حساب الأهلى 2017 بركلات الجزاء، والسوبر المصرى السعودى على حساب الهلال السعودى 2018، وبطولة الكونفدرالية 2018 على حساب نهضة بركان المغربى وكأس السوبر الافريقى على حساب الترجى التونسى 2020 وكأس السوبر المحلى على حساب الاهلى 2020.

انتقل الدولي المصري طارق حامد إلى نادي اتحاد جدة السعودي في صفقة انتقال حر، بعدما أنهى الأزمة الخاصة به مع الزمالك رسميا بتنازله عن 8 ملايين ونصف المليون جنيه.

وشارك حامد مع الاتحاد في 28 مباراةً الموسم الماضي، وحصد اللاعب مع الفريق بطولة الدوري السعودي الموسم الماضي، وكأس السوبر.

وأعلن نادى ضمك السعودى تعاقده رسميا مع الدولى المصرى طارق حامد، قادما من صفوف فريق اتحاد جدة، خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية ويتألق اللاعب حالياً مع فريقه السعودى قبل أن يعتزل اللعب مع الفراعنة بشكل نهائى.