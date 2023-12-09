أن بي ايه: ثاندر يسقط ووريرز بالتمديد والخسارة الـ16 توالياً لسبيرز

الرياص - اسماء السيد - لوس انجليس: سجّل الكندي شاي غيلجيوس ألكسندر 38 نقطة وأجبر فريقه أوكلاهوما سيتي ثاندر ضيفه غولدن ستايت ووريرز على إضاعة الكرة 29 مرة خلال فوزه المثير عليه 138 136 بعد التمديد، الجمعة في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين.

أمام جمهوره المنتشي من الفرحة في أوكلاهوما، ابتعد سيتي بفارق 10 نقاط عن خصمه في الوقت الإضافي، بعد ثلاثية من اللاعب الشاب تشيت هولمغرين (21 نقطة).

قلّص ووريزر الفارق إلى نقطتين في أقل من دقيقة، دون أن ينجح في تحقيق الأهم وهو الفوز في المباراة.

وكانت هذه المواجهة واحدة من 13 مباراة أقيمت الجمعة، قبل المواجهة الحاسمة السبت في مسابقة الكأس الجديدة (إن سيزون) بين لوس أنجليس ليكرز وإنديانا بيسرز في لاس فيغاس.

وأضاف جايلن وليامس 28 نقطة للفائز، فيما كان الموزّع المخضرم ستيفن كوري (34 نقطة) أفضل مسجل لووريرز.

ولم تكن 21 نقطة و20 متابعة من النجم الفرنسي اليافع فيكتور ويمبانياما كافية لتجنيب سان أنتونو سبيرز خسارته السادسة عشرة توالياً، أمام ضيفه شيكاغو بولز 112 121.

وأصبح ويمبانياما (19 عاماً و2.24 م) الذي ينظر اليه على نطاق واسع على انه موهبة يصعب تكرارها في جيله، أصغر لاعب في تاريخ الدوري يسجل أكثر من 20 نقطة و20 متابعة في مباراة واحدة، متفوّقاً على دوايت هوارد الذي كان قريبا من عيده العشرين عندما حقق هذا الانجاز عام 2005.