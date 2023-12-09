مصر تفوز بتنظيم بطولة البحر المتوسط لجمباز الايروبيك والإيقاعي بشرم الشيخ 2024

ياسر رشاد - القاهرة - عقدت الجمعية العمومية لاتحاد دول البحر المتوسط للجمباز اجتماعا هاماً، على هامش بطولة البحر المتوسط لجمباز الإيروبيك والجمباز الإيقاعي التي تقام حاليا فى مدينة ريميني بدولة إيطاليا قررت فيه منح مصر تنظيم واستضافة بطولة 2024 لجمباز الإيقاعي والايروبيك فى مدينة شرم الشيخ اكتوبر 2024

ومن جانبه أعرب الدكتور ايهاب آمين رئيس الاتحادين المصري والأفريقي للجمباز وعضو المكتب التنفيذي للأتحاد الدولي ان مصر تواصل انتصاراتها في تنظيم البطولات القارية والدولية فى جميع المجالات الرياضية بشكل عام والجمباز بشكل خاص

واضاف امين ان مصر فى ظل الجمهورية الجديدة تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي تتمتع ببنية ومنشآت رياضية علي أعلي مستوي تنافس بها العالم فى استضافة البطولات الدولية والعالمية والعربية والقارية

وتابع امين ان اتحاد الجمباز يحظي بمساندة كبيرة من الدولة المصرية ممثلة فى وزارة الشباب والرياضة بعد تنظيم بطولات كأس العالم والنتائج الطيبة التي تحققها المنتخبات الوطنية علي جميع فروع الجمباز

ومن ناحية أخرى تشارك بعثة منتخب مصر للجمباز الإيقاعي والايروبيك حاليا في منافسات بطولة البحر المتوسط للجمباز خلال الفترة من 7 الي 10 ديسمبر الجاري المقامة في دولة إيطاليا

ويمثل منتخب مصر للجمباز الإيقاعي

عاليا أحمد

لينا حليقه

المدربة

الكابتن/ ميار رجب

ويمثل منتخب مصر لفرع جمباز الايروبيك

معاذ علي

عمر مرجان

ملك حيده

ساندي الخطيب

رقية فتيحه

جودي مرسي

ديمه عبد المطلب

المدربين:

الكابتن/ محمود أيمن

الكابتن/ يارا حسن