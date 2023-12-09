تشكيل ليفربول الرسمي لمواجهة كريستال بالاس.. كلوب يُجري 5 تغييرات

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن المدرب الألماني يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول عن التشكيل الرسمي للمواجهة المرتقبة أمام نظيره كريستال بالاس، والتي تجمعهما ضمن منافسات الجولة الـ16 من الدوري الإنجليزي.

شهد تشكيل الريدز 5 تغييرات عن التشكيل الذي بدأ مواجهة شيفيلد يونايتد الماضية، حيث يتواجد كل من أليسون بيكر، جاريل كوانساه، كوستاس تسيميكاس، ريان جرافينبرخ وداروين نونيز بدلاً من كويمين كيليهير، جو جوميز، إبراهيما كوناتي، أليكسيس ماك أليستر وكودي جاكبو.

تشكيل ليفربول لمواجهة كريستال بالاس

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: ألكسندر أرنولد، جاريل كوانساه، فيرجيل فان دايك، كوستاس تسيميكاس.

خط الوسط: واتارو إيندو، دومينيك سوبوسلاي، ريان جرافينبرخ.

خط الهجوم: لويس دياز، داروين نونيز، محمد صلاح.

موعد مباراة ليفربول وكريستال بالاس اليوم في الدوري الإنجليزي

من المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة 2:30 عصرًا بتوقيت القاهرة، 3:30 بتوقيت السعودية.

القناة الناقلة لمباراة ليفربول وكريستال بالاس اليوم في الدوري الإنجليزي

تُذاع المباراة عبر قناة beIN Sports HD 1.

معلق مباراة ليفربول وكريستال بالاس اليوم في الدوري الإنجليزي

سيعلق خليل البلوشي على أحداث مباراة اليوم.