الزمالك يعلن تشكيل قمة 2005 أمام الأهلي

ياسر رشاد - القاهرة - كشف الجهاز الفني لفريق الزمالك مواليد 2005، بقيادة محمد عبد الله عن تشكيل فريقه لمواجهة الأهلي المقرر لها بعد قليل، في الجولة الخامسة عشرة لبطولة الجمهورية للشباب.

تشكيل الزمالك أمام الأهلي 2005

حارس المرمى : أحمد جمال.

خط الدفاع : محمد إبراهيم - أحمد مجدي - هشام فؤاد - حسن أبو المعاطي.

خط الوسط : يوسف وائل - محمد السيد - يوسف أحمد حسن - زياد محمد - كريم حامد.

الهجوم : عمار ياسر.

بينما يأتي على مقاعد البدلاء كل من: يوسف حمادة و علي عبد المجيد و أحمد خالد "السمبوك" و أحمد خضري و ياسين محمد و عبد الرحمن كمال "مورجن" و علي أحمد و أيمن أمير عبد العزيز و أنس وائل.