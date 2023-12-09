نتائج مميزة لبطولة السباحة للجامعات بعد منافسة شرسة على المراكز الاولى

ياسر رشاد - القاهرة - شهدت بطولة السباحة بالدورة الرياضية للجامعات المصرية والمعاهد العليا "دورة الشهيد الرفاعي 51" والتي أقيمت تحت رعاية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي ورئيس الإتحاد الرياضي المصري للجامعات، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة شهدت منافسة شرسة على المراكز الاولى بين ٤٣٣ طالب وطالبة يمثلون ٤٩ جامعة شاركت في البطولة.

وأسفرت نتائج منافسات البطولة عن الآتي:

- سباق ٥٠م حرة طلبة

المركز الأول: سيف محمد - الأكاديمية العربية.

- سباق ٥٠م حرة طالبات

المركز الأول: ملك محمد - الجامعة اليابانية.

- سباق ٥٠م صدر طلبة

المركز الأول: أحمد هاني أحمد - الجامعة الأمريكية.

- سباق ٥٠م صدر طالبات:

المركز الأول: نادين أيمن- الأكاديمية العربية.

- سباق ٥٠م ظهر طلبة

المركز الأول: وليد محمد صبحي - جامعة المنصورة.

- سباق ٥٠م ظهر طالبات

المركز الأول: نور محمد حسين - الجامعة الأمريكية.

- سباق ٥٠م فراشة طلبة

المركز الأول: سيف محمد محمود (الأكاديمية العربية)

- سباق ٥٠م فراشة طالبات

المركز الأول: جنا خالد (الاكاديمية العربية)

- سباق ٢٠٠م صدر طلبة

المركز الأول: سيف الدين سامح (جامعة ٦ أكتوبر)

- سباق ٢٠٠م ظهر طلبة

المركز الأول: محمد وليد ( جامعة القاهرة)

- سباق ٢٠٠م حرة طلبة

المركز الأول : أحمد أيمن علي - (جامعة عين شمس).

- سباق ٢٠٠م فراشة طلبة:

المركز الأول: محمد علاء محمود - جامعة الإسكندرية.

- سباق ٢٠٠م متنوع طالبات:

المركز الأول: زينا محمد ربيعة - الجامعة الأمريكية.

- سباق ٢٠٠م متنوع طلبة

المركز الأول: عبد الرحمن خالد - الأكاديمية العربية.

- سباق ١٥٠٠م حرة طلبة

المركز الأول : علي محمد ثروت - الأمريكية.

- سباق ٤ X ١٠٠م حرة طالبات:

المركز الأول: جامعة القاهرة.

- سباق ٤ X ١٠٠م حرة طلبة:

المركز الأول:الجامعة اليابانية.

- سباق ١٠٠م حرة طلبة:

المركز الأول - محمد سلامة جابر - جامعة الإسكندرية.

- سباق ١٠٠م حرة طالبات:

المركز الأول - ملك محمد عبد الجابر - المصرية اليابانية.

- سباق ١٠٠م صدر طلبة:

المركز الأول: علي محمد علي (الأكاديمية العربية)

- سباق ١٠٠م صدر طالبات:

المركز الأول – جودي عبد الحليم ( اليابانية)

- سباق ١٠٠م ظهر طلبة:

المركز الأول – محمد أحمد علي ( القاهرة )

- سباق ١٠٠م ظهر طالبات:

المركز الأول – ملك وليد شعبان (فاروس)

- سباق ١٠٠م فراشة طلبة:

المركز الأول: محمد أحمد ساليم (التعليم العالي)

- سباق ١٠٠م فراشة طالبات:

المركز الأول: جانا خالد شحاتة (الأكاديمية العربية)

- سباق ٨٠٠م حرة طالبات:

المركز الأول: سارة محمد بهاء (مصر الدولية)

- سباق ٤٠٠م حرة طلبة:

المركز الأول: طارق كمال فاروق (طنطا)

- سباق ٤ X ٥٠م متنوع طالبات:

المركز الأول: (الأكاديمية العربية)

- سباق ٤ X ١٠٠م متنوع طلبة: المركز الأول: (الأكاديمية العربية) ⁠

- سباق ١٠٠م حرة طلبة ذوي إعاقة:

المركز الأول: محمد خالد ماهر (جامعة الإسكندرية)

- سباق ١٠٠م حرة إعاقة نمائية أوتيزم:

المركز الأول: أدهم أشرف البيلي (جامعة القاهرة)

- سباق ٥٠م حرة إعاقة نمائية أوتيزم:

المركز الأول: أدهم أشرف البيلي (جامعة القاهرة)

- سباق ٥٠م حرة طالبات ذوي إعاقة:

المركز الأول: جني هيثم أبوالعزم (الأكاديمية العربية)

- سباق ٥٠م حرة طلبة ذوي إعاقة:

المركز الأول: علاء سمير عبدالعزيز (جامعة بورسعيد)

- سباق ١٠٠م حرة إعاقة نمائية أوتيزم:

المركز الأول: أدهم أشرف البيلي (جامعة القاهرة)