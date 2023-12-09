حارس فيوتشر: مواجهة اتحاد العاصمة قوية وهدفنا تحقيق الفوز

ياسر رشاد - القاهرة - شدد محمود حمدي حارس فريق مودرن فيوتشر على استعداد الفريق لمواجهة إتحاد العاصمة الجزائري بكأس الكونفدرالية الإفريقية، والمقرر لها غداً الأحد.

تصريحات حارس فيوتشر

وقال حمدي خلال المؤتمر الصحفي لمواجهة فيوتشر أمام اتحاد العاصمة: "كلا الفريقين حقق الفوز في أول مواجهتين، استعدينا بشكل جيد وسنحارب من أجل تحقيق المركز الأول".

وتابع: "مواجهة الغد قوية والتواجد الجماهيري غدا لن يرهبنا، اعتادنا على مثل هذه المواقف، نحن نواجه الأهلي والزمالك في مصر".

وشدد: "نمتلك خبرات سابقة في هذه البطولة وتعرضنا لمثل هذه المواقف، وأرى أن التواجد الجماهيري غداً سيكون حافز لنا، نحن نحب مثل هذه الأجواء".

وأختتم حارس فيوتشر تصريحاته: "حضرنا للفوز، هدفنا الثلاثة نقاط فقط".

ومن المقرر أن يواجه فيوتشر نظيره اتحاد العاصمة في التاسعة من مساء الغد الأحد، في المباراة التي تُلعب على ملعب الفريق الجزائري.