ياسر رشاد - القاهرة - بث مباشر كورة لايف مشاهدة مباراة الزمالك وساجردا تويتر

بث مباشر مشاهدة مباراة الزمالك وساجردا يلا شوت اليوم في الكونفدرالية الأفريقية،في ظل نتائج ممتازة يحققها الزمالك خلال الفترة الأخيرة، تحت قياة القائم بأعمال المدير الفني معتمد جمال. يمكن مشاهدة مباراة الزمالك وساجرادا – بث مباشر اليوم في الكونفدرالية.

ويتصدر الزمالك مجموعته فى دور المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية بعد تحقيق الزمالك الفوز فى أولى مباراتين له فى دور المجموعات على حساب أبوسليم الليبي، وسوار الغيني.

توقيت مباراة الزمالك وساجرادا في بطولة كأس الكونفدرالية

من المقرر أن يكون موعد مباراة الزمالك ضد ساجرادا الأنجولى، في السادسة مساء، بتوقيت القاهرة- مصر ، ومن المقرر أن يكون موعد مباراة الزمالك وساجرادا الأنجولى ، بتوقيت مكة المكرمة- السعودية، في الساعة السابعة مساء ، وسيكون موعد مباراة الزمالك أمام ساجرادا ، بتوقيت الإمارات المتحدة- دبي، وأبوظبي، في الثامنة مساء

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الزمالك وساجرادا | من هنــــا

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الزمالك المصري وساجرادا | من هنــــا

مباريات الزمالك فى الكونفدرالية والقنوات الناقلة

ويمكن مشاهدة مباريات الزمالك في كأس الكونفدرالية الأفريقية، للنسخة الحالية 2024 من خلال قنوات “بي إن سبورتس” وهى الناقل الحصري للمسابقة فى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

معلق مباراة الزمالك وساجرادا فى الكونفدرالية

سيكون معلق مباراة الزمالك اليوم ضد ساجرادا الأنجولى فى الكونفدرالية هو محمد فوزي، وستكون القناة الناقلة لمباراة الزمالك اليوم ضد ساجرادا قناة بى إن سبورتس، ومن المقرر أن يكون موعد مباراة الزمالك اليوم ضد ساجرادا عند الساعة السادسة مساء بتوقيت القاهرة- مصر، وسيكون موعد مباراة الزمالك وساجرادا بتوقيت مكة المكرمة- السعودية عند الساعة السابعة مساء.