أوجوستي يوجه رسالة مؤثرة لـ "العامري فاروق"

ياسر رشاد - القاهرة - بعث أوجوستي مدرب الفريق الأول لكرة السلة رجال بالنادي الأهلي، رسالة مؤثرة، الى العامري فاروق نائب رئيس القلعة الحمراء الذى يعاني من وعكة صحية منذ قرابة شهر، وذلك عقب التتويج ببطولة دوري المرتبط للمحترفين رجال.

رسالة أوجوستي الى العامري فاروق

ونشر مدرب سلة الأهلي علي حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي عبر منصة “تويتر” قائلًا:"إفتقدنا العامري فاروق الذي يُصارع من أجل الحياة بعد تعرضه لنزيف في المخ منذ شهر ، أطيب تمنياتي بالشفاء العاجل و كل الدعم لعائلته الجميلة ، إن شاء الله قريباً سيكون لدينا أسباب أكبر للإحتفال".

العامري فاروق

وخضع العامري فاروق لعدة عمليات جراحة خلال الأيام الماضية، كان آخرها جراحة صغيرة لوضع درنقتين، من أجل إزالة أي تجمع دموي محتمل، بعد تعرضه لنزيف في المخ، واتخذ الأطباء المعالجون قرارًا برفع العامري فاروق من على الأجهزة الطبية، قبل أن يتم التراجع عن القرار بسبب انخفاض نسبة وعي نائب رئيس الأهلي.

تتويج الأهلي

وحسم النادي الأهلي لقب دوري المرتبط للمحترفين لكرة السلة رجال، بعد فوز فريق 18 سنة مساء اليوم على نظيره سموحة، في إياب نهائي ‏البطولة بنتيجة 71/62.‏

وكان فريق رجال سلة الأهلي قد نجح في حسم لقاء الذهاب لصالحه بنتيجة ٨٣-٥٤، فيما حقق فريق مرتبط 18 سنة بالأهلي ‏الفوز على سموحة بنتيجة ٧٨-٧٤ في ذهاب نهائي البطولة، قبل الفوز في لقاء الإياب اليوم.

وتوج الأهلي بلقب دوري المرتبط، دون انتظار نتيجة الفريق الأول لكرة السلة مع سموحة، بعد أن أصبحت تحصيل حاصل.‏