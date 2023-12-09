بدائل ماتيب في ليفربول بعد إصابته بالصليبي..فرصة للاعب الواعد كوانساه

ياسر رشاد - القاهرة - بات ليفربول في موقف صعب بعد تقلص عدد المدافعين المتاحين لدى الريدز، بعدما أعلن النادي الإنجليزي انتهاء موسم جويل ماتيب بعد تعرضه لقطع في الرباط الصليبي.

يعتمد يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول على لاعبه الدولي الهولندي فيرجيل فان دايك، قائد الريدز في قلب الدفاع، ويعتبر من أفضل لاعبي العالم في مركزه، لكن المشكلة ستكمن في اللاعب الذي سيتواجد بجواره، بعدما كان كلوب يعول على جويل ماتيب بشكل كبير لما يملكه من إمكانيات مميزة في الدفاع بعدما شارك في 14 مباراة مع الريدز في كافة المسابقات، و10 من أصل 14 في مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

لدى ليفربول جو جوميز، وإبراهيما كوناتي، لكن الثنائي عادة ما يعاني من الإصابات ولديهم تاريخ في الإصابات مقلق قد يجعل كلوب في ورطة خلال موسم مازال طويلا ممتد حتى شهر مايو المقبل.

ويملك ليفربول لاعب إنجليزي واعد، وهو كوانساه صاحب ال20 عاما، الذي ظهر في بعض المباريات في مسابقة الدوري الإنجليزي، والدوري الأوروبي، وكأس الرابطة الإنجليزية ويعتبر المدافع من أبناء الريدز، حيث تخرج من أكاديمية النادي، وكان قائدا لفريقي تحت 19 و18 عاما، بالإضافة لتتويجه بكأس أمم أوروبا لتحت 19 عاما مع المنتخب الإنجليزي.

معدل تمريرات مميز

يملك كوانساه معدل تمريرات جيدة للغاية، ويعتبر أكثر من يكمل عدد تمريرات صحيحة في أربع مباريات مع الريدز، بعدما نجح في إكمال 60 تمريرة أمام لاسك في الدوري الأوروبي، و88 تمريرة أمام تولوز، و100 أمام يونيون، أما الدوري الإنجليزي، مرر 85 تمريرة سليمة أمام بورنموث، بالإضافة لصناعته هدفا أمام ليستر سيتي في كأس الرابطة في انتصار الريدز بثلاث أهداف مقابل هدف.

ويعد كوانساه من بين أفضل خمسة لاعبي قلب دفاع من حيث التمريرات لكل 90 دقيقة في الدوري الأوروبي، ويأتي مدافع ليفربول في المركز الرابع بمتوسط 78.37 تمريرة خلف ثنائي ليفركوزن جوناثان تاه (84.73)، إدموند تابسوبا (86.57) ولويس دونك مدافع برايتون (96.68)، ومن بين أفضل عشرة لاعبي قلب دفاع في التمريرات، و يعتبر كوانساه الأصغر سنًا بعمر 20 عامًا.

مدافع فولفسبورج:

يعتبر لكرواكس مدافع فولفسبورج أحد الخيارات التي يفكر بها ليفربول من أجل تعويض غياب جويل ماتيب، وشارك اللاعب صاحب ال23 عاما، مع فريقه الألماني في 15 مباراة حافظ على نظافة الشباك في مباراتين، وسجل هدفا واحدا.

يشترط نادي فولفسبورج مبلغ 30 مليون جنيه إسترليني من أجل الموافقة على بيع مدافعه الفرنسي لكرواكس.

مدافع كريستال بالاس:

يعتبر مارك جويهي أحد أبرز المدافعين المتألقين مع فريقه كريستال بالاس، ومن اللاعبين الذين يقدمون مستويات جيدة في مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز، وقد يضعه ليفربول ضمن الخيارات المحتملة لضمه، لكن ناديه سيطلب مبلغ لا يقل عن 50 مليون إسترليني، ما قد يعيق تحرك الريدز نحو المدافع الإنجليزي.