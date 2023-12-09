شكرا لقرائتكم خبر عن ترتيب مجموعة الزمالك قبل مواجهة ساجرادا الأنجولى الليلة فى الكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك نظيره ساجرادا الأنجولى فى الجولة الثالثة من دورالمجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية، بعدما قدم الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"موعد اللقاء 24 ساعة، ليقام فى السادسة مساء السبت على ملعب السلام.

ويتصدر فريق الزمالك مجموعته في الكونفدرالية برصيد 6 نقاط، جمعها من الفوز على بطل ليبيا وغينيا، فيما يحتل فريق ساجرادا الأنجولى المركز الثانى برصيد 3 نقاط، يليه أبو سليم بذات الرصيد، ثم يتذيل فريق سوار الغينى المجموعة دون نقاط، الأمر الذى يجعل حظوظ الفارس الأبيض كبيرة فى التأهل للدور المقبل.

يخوض الزمالك مباراة مهمة مع نظيره ساجرادا الأنجولى فى السادسة مساء اليوم، السبت، باستاد السلام فى مباراة الجولة الثالثة بالمجموعة الثانية لمنافسات الكونفدرالية الأفريقية.مجموعة الزمالك فى الكونفدرالية

ويقع الزمالك فى بطولة الكونفدرالية مع مجموعة تضم ساجرادا الأنجولي، وسوار الغيني، وأبو سليم الليبي.جدول مباريات الزمالك في الكونفدرالية 2024

موعد مباراة الزمالك أمام ساجرادا الانجولى فى الكونفدرالية

الجولة الثالثة: الزمالك وساجرادا يوم 9 ديسمبر 2023.

الجولة الرابعة: الزمالك وساجرادا يوم 20 ديسمبر 2023.

الجولة الخامسة: الزمالك وأبو سليم الليبي يوم 25 فبراير 2024

الجولة السادسة: الزمالك وسوار الغيني يوم 3 مارس 2024القنوات الناقلة لمباريات الزمالك فى الكونفدرالية 2024

يمكن مشاهدة جميع مباريات الزمالك فى مجموعات كأس الكونفدرالية الأفريقية 2024 من خلال قنوات "بي إن سبورتس" الناقل الحصري للمسابقة فى منطقة الشرق الأوسط وشمال القارة السمراء.