شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يبحث عن السوبر الثالث لليد والأهلى يفتش عن اللقب الأول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تترقب الجماهير العاشقة لكرة اليد مواجهة مثيرة بين الأهلى والزمالك، فى الرابعة عصر اليوم بتوقيت القاهرة فى السوبر المصرى، الذى يقام للمرة الأولى فى الفجيرة بالإمارات.

ويطمح الزمالك فى حصد اللقب الثالث فى تاريخه، حيث سبق وتوج باللقب نسختين 2021، 2022، بينما يسعى الأهلى لحصد اللقب للمرة الأولى، فيما حصل سبورتنج على اللقب فى النسخة الأولى التى أقيمت عام 2019.

وأسند الاتحاد الدولى لكرة اليد مهمة إدارة لقاء الأهلى أمام الزمالك فى السوبر المصرى لطاقم حكام مونتنيجرى، وهما ميلوس رازناتوفيتش وإيفان بافيسيفيتش.

ووصلت بعثة فريق يد الزمالك إلى الإمارات صباح الخميس، فيما وصلت بعثة فريق الأهلى عصرا، كما يشهد اللقاء حضور مجلس الاتحاد المصري لكرة اليد برئاسة محمد الأمين .

وشهدت المواجهة الأخيرة التى جمعت كلا الفريقين فوز الأهلى بفارق هدف وحيد فى ختام المرحلة الأولى من دورى المحترفين للموسم الحالى.