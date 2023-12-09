شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا قدم شوقي غريب مع المقاولون العرب فى 51 مباراة؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه مجلس إدارة نادي المقاولون العرب، برئاسة المهندس محسن صلاح، الشكر لشوقي غريب على الفترة التى قضاها مع الفريق بعد مناقشات نظراً لوضع الفريق فى ترتيب مسابقة الدوري، وعدم تحقيق أى فوز حتى الجولة الثامنة.

وقرر مجلس الإدارة تعيين طلعت محرم مديراً فنياً للفريق، على أن يقود التدريبات بداية من اليوم ومنحه كافة الصلاحيات.

وتولى شوقي غريب تدريب المقاولون العرب في نهاية الموسم قبل الماضي، وبالتحديد في 3 أغسطس 2023، ليستمر فى قيادة الفريق لمدة سنة و4 أشهر و6 أيام، قاد شوقي غريب خلالها المقاولون فى 51 مباراة، نجح فى تحقيق 14 انتصاراً و22 تعادلاً وتلقى 15 هزيمة.

ويحتل المقاولون العرب المركز الـ 17 في جدول مسابقة الدوري بالموسم الجاري، برصيد 4 نقاط، بعدما خاض 8 مباريات، تعادل فى أربعة وخسر 4 أخرى، وسجل لاعبو المقاولون 9 أهداف واستقبلت شباكهم 14 هدفاً آخر.

ويعد طلعت محرم من أبناء نادي المقاولون العرب لاعبا ومدربا وحقق مع الفريق بطولتي كأس مصر والسوبر المصري وعمل مدربا مع المقاولون العرب وخارجه كما حصل مؤخرا على رخصة التدريب A .

وأكد المهندس محمد عادل فتحي المشرف العام على الكرة عضو مجلس إدارة النادي أن المجلس يثق في المدير الفني واللاعبين لتجاوز المرحلة الحالية واستعادة مكانة المقاولون العرب.