شكرا لقرائتكم خبر عن المصري يعود للتدريبات بعد انتهاء الراحة استعدادا لمواجهة الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعود فريق الكرة الأول بالنادي المصري، لاستئناف التدريبات اليوم بعد انتهاء راحة الـ24 ساعة التى حصل عليها لاعبو الفريق عقب المباراة الودية والتي فاز خلالهما المصري بتسعة أهداف نظيفة على فريق المرج.

واطمأن الجهاز الفني للنادي المصري، بقيادة علي ماهر، على جاهزية العائدين من الإصابة بالفريق، وذلك بعد اللقاء الودي الأخير الذي خاضه الفريق البورسعيدي باستاد الكلية الحربية أمام المرج، والذي شهد فوز المصري بتسعة أهداف نظيفة، وذلك استعداداً للقاء المقبل أمام الزمالك.

وشهد لقاء المصري الودي أمام المرج عودة فرانك إيتوجا للمشاركة والتهديف والاطمئنان على باهر المحمدى وإيزى إيمكا، والتأكد من جاهزية الثلاثي للقاء الزمالك المقرر إقامته يوم الخميس المقبل على ستاد برج العرب بالإسكندرية ضمن منافسات دوري NILe.

من ناحية أخرى، اقترب الجزائري عبد الرحيم دغموم، من العودة إلى قائمة الفريق فى يناير المقبل، وذلك بعد تعافيه من إصابته بقطع فى الرباط الصليبي للركبة، وخضوعه لبرنامج علاجي وتأهيلي بأحد المراكز الطبية بقطر، حيث من المقرر أن يتخلى المصري عن أحد اللاعبين الأجانب لإعادة دغموم إلى القائمة.

ويحتل النادي المصري المركز السادس في جدول مسابقة الدوري برصيد 12 نقطة، متساويا مع الاتحاد السكندري ومودرن فيوتشر، وخاض المصري 7 مباريات، فاز في 4 مواجهات وخسر 3 لقاءات أخرى، وأحرز لاعبو المصري 9 أهداف واستقبلت شباكهم 13 هدفاً آخر.