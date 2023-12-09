شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس أبو ظبى يطرح تذاكر مباريات السوبر المصرى.. والأسعار تبدأ بـ60 جنيها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن مجلس أبو ظبى الرياضي طرح تذاكر بطولة السوبر المصري "كأس النخبة"، التى يشارك فيها أربعة فرق هى الأهلي وبيراميدز وفيوتشر وسيراميكا، والتى تستضيفها دولة الإمارات الشقيقة خلال الفترة من 25 إلى 28 ديسمبر الجاري.

وجاءت أسعار تذاكر البطولة المطروحة عبر موقع أبو ظبى بالتقريب كالتالى..

الفئة الأولى 7 دراهم.. 60 جنيها

الفئة الثانية 15 درهما.. 120 جنيها

الفئة الثالثة 22 درهما.. 180 جنيها

الفئة الرابعة 29 درهما.. 240 جنيه

الفئة الخامسة 36 درهم.. 300 جنيها

الفئة السادسة 71 درهم.. 600 جنيبه

الفئة السابعة 100 درهم.. 850 جنيها

البريمير 199 درهما.. 1670 جنيها

الـفي أى بي 284 درهما.. 2385 جنيها

ومن المقرر أن تسافر الفرق يوم 22 ديسمبر استعدادا لانطلاق البطولة في مدينة أبو ظبي، على أن تقام مباراتي فيوتشر وبيراميدز، والأهلي أمام سيراميكا فى كأس السوبر المصري يوم 25 ديسمبر الجاري.