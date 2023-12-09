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معتمد جمال يعقد جلسة أخيرة مع لاعبى الزمالك قبل مواجهة ساجرادا الأنجولى

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القاهرة - سامية سيد - يعقد معتمد جمال، المدير الفنى لفريق الكرة الأول بنادى الزمالك، جلسة فنية مع لاعبى الفريق فى فندق الإقامة وقبل التوجه إلى ملعب مباراة ساجرادا الأنجولى، المقرر لها السادسة مساء اليوم باستاد السلام فى مباراة الجولة الثالثة بالمجموعة الثانية لمنافسات الكونفدرالية الأفريقية.

ويكشف معتمد جمال خلال جلسته مع اللاعبين التشكيل الذى سيخوض به مواجهة ساجرادا الأنجولى، لاسيما أن المدير الفنى يميل لتثبيت التشكيل وعدم إجراء تعديلات إلا فى أضيق الحدود.

وتضم قائمة الزمالك كلاً من..

حراسة المرمى: محمد عواد - عبد الرحمن نفاد.

خط الدفاع : عمر جابر - حمزة المثلوثي - محمود علاء - محمد عبد الغني - محمد طارق - محمد عبد الشافي - عبد الله جمعة.

 

خط الوسط : نبيل عماد "دونجا" - محمد أشرف "روقا" - عمرو السيسي - سيد عبد الله "" - أحمد مصطفى "زيزو"  - محمود عبد الرازق "شيكابالا" - إبراهيما نداي - يوسف إبراهيم " أوباما ".

 

خط الهجوم : سيف الجزيري - ناصر منسي - سامسون أكينيولا.

 

ويتصدر فريق الزمالك مجموعته في الكونفدرالية برصيد 6 نقاط،جمعها من الفوز على بطل ليبيا وغينيا فيما يحتل فريق ساجرادا الأنجولى المركز  الثانى برصيد 3 نقاط يليه أبو سليم  بذات الرصيد،ثم يتذيل فريق سوار الغينى المجموعة بدون نقاط،الأمر الذى يجعل حظوظ الفارس الأبيض كبيرة في التأهل للدور  المقبل.

 

 

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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