شكرا لقرائتكم خبر عن معتمد جمال يعقد جلسة أخيرة مع لاعبى الزمالك قبل مواجهة ساجرادا الأنجولى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعقد معتمد جمال، المدير الفنى لفريق الكرة الأول بنادى الزمالك، جلسة فنية مع لاعبى الفريق فى فندق الإقامة وقبل التوجه إلى ملعب مباراة ساجرادا الأنجولى، المقرر لها السادسة مساء اليوم باستاد السلام فى مباراة الجولة الثالثة بالمجموعة الثانية لمنافسات الكونفدرالية الأفريقية.

ويكشف معتمد جمال خلال جلسته مع اللاعبين التشكيل الذى سيخوض به مواجهة ساجرادا الأنجولى، لاسيما أن المدير الفنى يميل لتثبيت التشكيل وعدم إجراء تعديلات إلا فى أضيق الحدود.

وتضم قائمة الزمالك كلاً من..

حراسة المرمى: محمد عواد - عبد الرحمن نفاد.

خط الدفاع : عمر جابر - حمزة المثلوثي - محمود علاء - محمد عبد الغني - محمد طارق - محمد عبد الشافي - عبد الله جمعة.

خط الوسط : نبيل عماد "دونجا" - محمد أشرف "روقا" - عمرو السيسي - سيد عبد الله "نيمار" - أحمد مصطفى "زيزو" - محمود عبد الرازق "شيكابالا" - إبراهيما نداي - يوسف إبراهيم " أوباما ".

خط الهجوم : سيف الجزيري - ناصر منسي - سامسون أكينيولا.