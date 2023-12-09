شكرا لقرائتكم خبر عن حسين لبيب رئيس الزمالك يدعم بعثة اليد قبل مواجهة الأهلى فى السوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص حسين لبيب، رئيس نادى الزمالك، على عقد جلسة مع بعثة فريق اليد فى فندق الإقامة بالإمارات قبل مباراة السوبر المصرى أمام الأهلى، والمحدد لها الرابعة عصر اليوم السبت بإمارة الفجيرة.

وطالب حسين لبيب اللاعبين والجهاز الفنى بضرورة التركيز فى اللقاء لحصد اللقب وعدم التفكير فى المواجهة الأخيرة التى فاز فيها الفريق الأحمر بفارق هدف فى ختام المرحلة الأولى بدورى المحترفين.

يدير لقاء الأهلى أمام الزمالك فى السوبر المصرى طاقم حكام مونتنيجرى وهما ميلوس رازناتوفيتش وإيفان بافيسيفيتش.

ووصلت بعثة فريق يد الزمالك إلى الإمارات صباح الخميس، فيما وصلت بعثة فريق الأهلى عصرا، كما يشهد اللقاء حضور مجلس الاتحاد المصري لكرة اليد برئاسة محمد الأمين.

وشهدت المواجهة الأخيرة التى جمعت كلا الفريقين فوز الأهلى بفارق هدف وحيد فى ختام المرحلة الأولى من دورى المحترفين للموسم الحالى.