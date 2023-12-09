شكرا لقرائتكم خبر عن أرقام معتمد جمال مع الزمالك قبل مواجهة ساجرادا الأنجولى.. إنفو جراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يصطدم الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك بنظيره ساجرادا الأنجولى فى السادسة مساء اليوم السبت على ملعب السلام، ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة كأس الكونفدرالية، في لقاء يبحث فيه الفارس الأبيض عن مواصلة انطلاقته على المستوى القارى بعد تحقيق العلامة الكاملة في أول جولتين أمام أبو سليم الليبى، وسوار الغينى.

قاد معتمد جمال الزمالك فى 4 مباريات، وحقق 4 انتصارات وسجل الفارس الأبيض تحت قيادته 10 أهداف وتلقت شباكه ثلاثة، وبدأ معتمد جمال مهمته مع الزمالك أمام بيراميدز فى كأس مصر وانتهى الوقت الأصلى للمباراة بالتعادل بثلاثة أهداف لكل فريق ليفوز الفارس الابيض بركلات الترجيح، ثم جاءت المباراة الثانية أمام أبو سليم بالكونفدرالية وفاز الزمالك بهدف دون رد، وجاء اللقاء الثالث أمام مودرن فيوتشر بالدوري وفاز الفارس الأبيض بهدفين دون رد ثم كان اللقاء الاخير أمام سوار الغينى وفاز الفارس الابيض برباعية دون رد.

وشدد معتمد جمال على لاعبي فريقه بعدم الوقوع فى الأخطاء وطالبهم بالتركيز الشديد طوال الـ 90 دقيقة، والعمل على تسجيل هدف أو أكثر في وقت مبكر لامتصاص حماس لاعبى ساجرادا،وإحباط عزيمتهم منذ انطلاقة اللقاء،الأمر الذى تفهمه نجوم القلعة البيضاء ووعدوا مدربهم بتنفيذ تعليماته فى المباراة.

وحرص جمال على معالجة سلبيات لاعبى الفريق مطالبهم بتنفيذ تعليماته في الملعب،واستغلال أنصاف الفرص والالتزام بالأدوار الدفاعية المكلفين من أجل الحفاظ على التوازن في الملعب، مشدداَ عليهم بضرورة مراجعة أخطائهم في المباريات الماضية والتعلم منها من أجل العمل على تلاشيها.