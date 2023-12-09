شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يسعى لتصحيح الأوضاع فى سوبر اليد والزمالك يهدف للاحتفاظ باللقب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنتظر الجماهير المتابعة لرياضة كرة اليد مواجهة قمة السوبر المصرى المحلى بين الأهلى والزمالك، المحدد لها الرابعة عصر اليوم السبت بالفجيرة بالإمارات، وسط حضور جماهيرى بالمجان، حيث أعلنت اللجنة المنظمة للمباراة الدعوة العامة للجماهير بالإمارات.

ويتجدد صراع الأهلي والزمالك فى اليد، حيث يتفوق الأهلى على الزمالك فى عدد بطولات دورى المحترفين فقط برصيد 25 بطولة، بينما حصدها الزمالك 19 مرة، وعلى صعيد كأس مصر توج الأهلى باللقب 11 مرة مقابل 16 للزمالك.

وتشهد قائمة الأهلى والزمالك عدم وجود محترفين فى هذا اللقاء، خاصة أن الفريقين لم يتعاقدا مع لاعبين من الخارج هذا الموسم، وتضم فائمة الزمالك محمود خليل فلفل- هشام السبكى- أحمد وليد واللاعبون: أحمد الأحمر - مؤمن محمد - أحمد حسام - محمد هشام مودي - محمد علاء لوكا - أحمد مؤمن صفا - أحمد سامح - أكرم يسري - خالد وليد - شادي خليل - هشام صلاح - محمد عبدالغني - زياد حشاد.

بينما تضم قائمة الأهلى، محمد إبراهيم - عبد الرحمن طه - عمر خالد «كاستيلو» - أحمد هشام «سيسا» - محسن رمضان - عمر سامي - محمد لاشين - عبد العزيز إيهاب - عبد الرحمن فيصل - نبيل شريف - محمد مجدي - سيف هاني «فوكس» - أحمد خيري - أحمد راضي - إبراهيم المصري - أحمد عادل - ياسر سيف.

إقامة السوبر المصرى لليد فى الإمارات للمرة الأولى

وتعتبر التجربة هى الأولى لإقامة السوبر خارج مصر فى ظل سعى الاتحاد برئاسة دكتور محمد الأمين إلى التطوير ودراسة سبل استثمارية جديدة لتطوير مسابقاته، والترويج لقيمة وشعبية كرة اليد المصرية الكبيرة، خاصة أن مواجهة القطبين حدث دائما ما تحظى بشعبية جارفة داخل وخارج مصر.

ويطمح الإسبانى ديفيد ديفيز فى تصحيح أوضاع المارد الأحمر من أجل حصد اللقب للمرة الأولى فى تاريخه بعد الخروج مؤخرا من كأس مصر من دورالـ 16 بالخسارة من البنك الأهلى 27 / 26 .

بينما يسعى الزمالك للإحتفاظ باللقب خارج الديار حيث نجح الزمالك فى حصد السوبر نسختى 2021 ، 2022 ، بالإضافة إلى الثأر من الفريق الأحمر فى ظل فوز الأهلى فى أخر مواجهة جمعت كلا الفريقين فى ختاد الدور الأول بدورى المحترفين .