بطولة أستراليا: كيريوس "المنفطر القلب" يعلن انسحابه

الرياص - اسماء السيد - ملبورن: انسحب الأسترالي نيك كيريوس من بطولة أستراليا المفتوحة في كرة المضرب، في سعيه المستمر للتعافي من اصابة ابعدته طويلاً عن الملاعب، واصفاً هذا القرار بانه "يفطر القلب".

خضع اللاعب المشاغب لجراحة في ركبته في كانون الثاني/يناير الماضي، ثم أجهضت مشاريع عودته في ويمبلدون بعد تعرّضه لتمزق في أربطه رسغه.

قال الشهر الماضي "يجب أن تتماشى النجوم قليلاً"، كي يشارك في البطولة الكبرى أمام جماهيره في كانون الثاني/يناير المقبل.

شرح اللاعب البالغ 28 عاماً السبت لموقع الجماهير "أونلي فانز": "هذا مخيّب جداً لآمالي، لكني لن أكون قادراً على المنافسة في بطولة أستراليا المفتوحة 2024".

تابع اللاعب الباحث دوماً عن لقبه الاول في البطولات الأربع الكبرى "بالطبع هذا الأمر يفطر القلب. لدي ذكريات رائعة هناك، وأريد حقاً العودة للعب في أفضل مستوياتي واحتاج لمزيد من الوقت".