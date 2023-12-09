تغييرات في تشكيل ليفربول أمام كريستال بالاس.. تعرف على موعد المباراة

الشارقة - اميمة ياسر - أعلن المدرب الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لليفربول، تشكيل فريقه لمواجهة مضيفه كريستال بالاس، فى المباراة المحدد لها الثانية والنصف ظهر اليوم السبت، ضمن مباريات الجولة الـ 16 لمنافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

وفيما يلي التشكيل:

حراسة المرمى: أليسون بيكر

خط الدفاع: كوانساه، فان دايك، ترينت ألكسندر أرنولد، تسيميكاس.

خط الوسط: سوبوسلاى، جرافينيبرج، واتارو إيندو

خط الهجوم: محمد صلاح، داروين نونيز، لويس دياز

ويحتل ليفربول وصافة ترتيب الدوري الانجليزي برصيد 34 نقطة بفارق نقطتين عن أرسنال المتصدر.

بينما يتواجد كريستال بالاس في المركز الـ14 برصيد 16 نقطة.