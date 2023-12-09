بعد تعادله مع شباب بلوزداد.. ترتيب مجموعة الأهلي في دوري أبطال إفريقيا

الشارقة - اميمة ياسر - تعادل الأهلي سلبيا بدون أهداف مع ضيفه شباب بلوزداد الجزائري، في المباراة التي أقيمت مساء الجمعة على ستاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

وبهذا التعادل، يستمر الأهلي في صدارة مجموعته بمسابقة دوري أبطال أفريقيا بـ 5 نقاط، رغم التعادل مع بلوزداد، حيث يلعب مباراته القادمة في البطولة ضد الفريق الجزائري بملعبه.

وفيما يلي ترتيب مجموعة الأهلي، بعد تعادله مع شباب بلوزداد، وتعادل ميدياما مع يانج أفريكانز:

الأهلي – الأول: 5 نقاط.

شباب بلوزداد الجزائري – الثاني: 4.

ميدياما الغاني – الثالث: 4.

يانج أفريكانز التنزاني – الرابع: 2.