الامارات | "الجائزة الكبرى للإبحار" تدشن "سباقات المستقبل" في دبي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تستضيف دبي حاليا "الجائزة الكبرى للإبحار" (SailGP)، إحدى الرياضات الأسرع نمواً في العالم. ويتم تنظيم "جائزة طيران الإمارات دبي الكبرى للإبحار" بالشراكة مع (بي آند أو ماريناز)، وتقام في ميناء راشد بين 9 و10 الجاري.

ويعد الحدَث الذي تستضيفه دبي الأول من ضمن العديد من سباقات (Race For The Future) التي تسلّط الضوء على التزام وشغف الدوري المستمرّين بالعمل المناخي في ظل إقامة فعاليات مؤتمر (كوب 28) بدبي. وسوف يتم عبر هذا استعراض كيفية خوض البطولة للسباقات مع تركيز على أهداف بارزة تتمحور حول التأثير والابتكار والشمولية وحلول الطاقة النظيفة.

ودخل الحدَث التاريخ في مجال السباقات الساعية لتعزيز الشمولية عبر تنظيم الدورة التدريبية الأولى على الإطلاق المخصَّصة للنساء حصراً على قوارب F50 والتي أقيمت قبيل التحضير للسباق، وذلك بعدما قدّم الفريق السويسري قاربه لهذا الخصوص. وسيجري على أرض الحدَث تنظيم سلسلة من الفعاليات المبتكَرة والمتقدِّمة التي يتم توفيرها للمرّة الأولى وتستعرض كيفية تنظيم المناسَبات بطريقة مستدامة أكثر.