الامارات | «كلر آب» بطل سباق «القرهود سبرينت» في «كرنفال سباقات دبي»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ظفر الجواد «كلر آب» بشعار السيد حشيش وإشراف المدرب دووغ واطسون، بلقب سباق «القرهود سبرينت» الجولة الثانية في «سلسلة الإمارات لسباقات السرعة»، وخصصت لخيول فئة «ليستد» لمسافة 1200 متر رملي، وجرت في الشوط السادس والرئيس في الأمسية الثالثة من موسم «كرنفال سباقات دبي»، التي نظمها نادي دبي لسباق الخيل، الجمعة، على مضمار «ميدان» العالمي،

وتضمنت الأمسية، تسع أشواط أقيمت جميعها على المسارات الترابية لمضمار «ميدان»، ورعتها «عزيزي للتطوير العقاري» بإجمالي جوائز مالية بلغت 2.05 مليون درهم.

واستهلت الأمسية بالشوط الوحيد المخصص للجياد العربية الأصيلة، وتمكن خلاله الجواد «آر بي ريتش لايك مي» المملوك لـ «فيكتورياس للسباقات وفوزي ناس» وإشراف المدرب فوزي ناس، وقيادة الفارس أدري دي فريز، من الفوز بلقب بطولة «ذا مجاني ستيكس» لخيول الفئة الثانية «جروب2» التي جرت لمسافة 1200 متر.

وواصلت الإثارة طريقها، نحو الشوط الرئيس وبطولة السرعة «القرهود سبرينت» البالغ جوائزها نصف مليون دولار، وعرف خلالها الفارس سام هيتشكوت، كيفية قيادة الجواد «كلر آب» للبقاء على مقربة من خيول المقدمة خلال المراحل الأول من السباق، قبل إطلاق العنان له في 300 متر الأخير، متجاوزاً منافسيه نحو الصدارة، وقاطعاً خط النهاية بالمركز الأول بزمن بلغ دقيقة 12 وثانية و81 جزء من الثانية، بفارق الطول ونصف الطول عن صاحب المركز الثاني الجواد «ليدنغ سبرينت» المملوك لفريق «تتاتش غولد» وإشراف المدرب بوبات سيمار وقيادة الفارس باتريك كوسغراف، فيما ذهب المركز الثالث للجواد «سليم» بشعار سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، وإشراف المدرب مايكل كوستا وقيادة الفارس بن كوين.

وفي ثاني البطولات الرئيسة، واصل الجواد الأوروغوياني «أغوستي فيسكال» بشعار «مزرعة لابوم» وإشراف المدرب خوليو أولاسكواجا، تألقه على مضمار «ميدان»، بعدما قاده الفارس خوسيه دا سيلفا، لكسب صراعاً في الأمتار الأخيرة، وانتزاع الفوز بلقب الشوط السابع «عزيزي فينيس» المخصص لخيول «التكافؤ» ومسافة 1900 متر، وجاء بفارق «الأنف القصير» عن صاحب المركز الثاني الجواد «ميد إن دبي» المملوك لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، وإشراف المدرب سالم بن غدير، وقيادة الفارس إكزافيه زياني.

وفي باقي النتائج، أفتتح المهر «نيفر شو ويكنس» المملوك لـ «فترياني هاي» وإشراف المدرب بوبات سيمار، رصيده في الانتصارات، بعدما أظهر اندفاعاً قوياً للفوز بلقب الشوط الثاني المخصص للخيول المبتدئة لمسافة 1600 متر.

وأكمل الجواد «ماي سيكس» ثنائية الفوز في الأمسية بشعار «فيكتورياس وفوزي ناس»، والمدرب فوزي ناس، والفارس أدري دي فريز، بالفوز في الشوط الثالث المخصص لفئة «الهانديكاب» لمسافة 2200 متر، قبل أن يكمل بدوره الجواد «كلير كوليكت» المملوك لـ «مايكل هيلاري بيرك ونجار بيرك» ثنائية المدرب بوبات سيمار، بالفوز في الشوط الرابع المخصص لخيول السنتين ولمسافة 1600 متر.

وعاود اسم المدرب بوبات سيمار للسطوع مجدداً، بعدما أهداه الجواد «لاسدود» المملوك لـ «شادويل» لقب الشوط الخامس المخصص لخيول «الهانديكاب» ومسافة 1400 متر.

واكتسح الجواد «الجداف» بشعار محمد أحمد السبوسي، وإشراف المدرب أحمد بن حرمش، منافسيه نحو الفوز بلقب الشوط الثامن، المخصص لخيول فئة «الهانديكاب» ومسافة 1600 متر.

وأسدل الستار عن الأمسية بانتزاع الجواد «تأكيد» بشعار سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، وإشراف المدرب مايكل كوستا، لقب الشوط التاسع الذي خصص لخيول فئة «الهانديكاب» ولمسافة 1200 متر.