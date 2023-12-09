منتخب جمباز الأيروبيك يحرز برونزية بطولة البحر المتوسط فى إيطاليا

ياسر رشاد - القاهرة - حقق منتخبنا الوطني المركز الثالث والميدالية البرونزية في منافسات الفرق ببطولة البحر المتوسط لجمباز الإيروبيك ناشئين 2023 بالمدينة الإيطالية ريميني

وضم المنتخب معاذ علي، عمر مرجان، ملك حيدة، ساندي الخطيب، رقية فتيحة، جودي مرسي، ديمة عبد المطلب

وتشارك بعثة منتخب مصر للجمباز الإيقاعي والايروبيك حاليا في منافسات بطولة البحر المتوسط للجمباز خلال الفترة من 7 الي 10 ديسمبر الجاري المقامة في دولة إيطاليا

ويمثل منتخب مصر للجمباز الإيقاعي

عاليا أحمد

لينا حليقه

المدربة

الكابتن/ ميار رجب

ويمثل منتخب مصر لفرع جمباز الايروبيك

معاذ علي

عمر مرجان

ملك حيده

ساندي الخطيب

رقية فتيحه

جودي مرسي

ديمه عبد المطلب

المدربين:

الكابتن/ محمود أيمن

الكابتن/ يارا حسن

وعلي هامش بطولة البحر المتوسط لجمباز الإيروبيك والجمباز الإيقاعي التي تقام حاليا فى مدينة ريميني بدولة إيطاليا عقدت الجمعية العمومية لاتحاد دول البحر المتوسط للجمباز اجتماعا هاماً قررت فيه منح مصر تنظيم واستضافة بطولة 2024 لجمباز الإيقاعي والايروبيك فى مدينة شرم الشيخ اكتوبر 2024

ومن جانبه أعرب الدكتور ايهاب آمين رئيس الاتحادين المصري والأفريقي للجمباز وعضو المكتب التنفيذي للأتحاد الدولي ان مصر تواصل انتصاراتها في تنظيم البطولات القارية والدولية فى جميع المجالات الرياضية بشكل عام والجمباز بشكل خاص

واضاف امين ان مصر فى ظل الجمهورية الجديدة تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي تتمتع ببنية ومنشآت رياضية علي أعلي مستوي تنافس بها العالم فى استضافة البطولات الدولية والعالمية والعربية والقارية

وتابع امين ان اتحاد الجمباز يحظي بمساندة كبيرة من الدولة المصرية ممثلة فى وزارة الشباب والرياضة بعد تنظيم بطولات كأس العالم والنتائج الطيبة التي تحققها المنتخبات الوطنية علي جميع فروع الجمباز