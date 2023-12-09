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مودريتش يقود تشكيل ريال مدريد لمباراة بيتيس بالليجا

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ياسر رشاد - القاهرة - كشف كارلو أنشيلوتي  المدير الفني لفريق تشكيل الملكي لمباراة ريال بيتيس والتي تجمع بينهما بعد قليل على ملعب "بينتو فيامارين" في الجولة السادسة من .

وتواجد لوكا مودريتش نجم ريال مدريد أساسيا في التشكيل لمواجهة بيتيس، بالإضافة لتواجد أندريه لونين في حراسة عرين الملكي مع عودة كيبا على مقاعد بدلاء المرينجي.
 

تشكيل ريال مدريد لمباراة بيتيس:

في حراسة المرمى: أندريه لونين.
في الدفاع: فيرلاند ميندي، أنتوني روديجر، ديفيد ألابا، لوكاس فاسكيز.
في الوسط: جود بيلينجهام، توني كروس، لوكا مودريتش، فيدي فالفيردي.
في خط الهجوم: رودريجو جوس، إبراهيم دياز.

يأتي ريال مدريد في صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني ويملك في رصيده 38 نقطة، فيما يتواجد ريال بيتيس في المركز السابع برصيد 25 نقطة.
 

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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