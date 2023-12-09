مرموش ضد كين..تشكيل بايرن ميونخ وفرانكفورت بالدوري الألماني

ياسر رشاد - القاهرة - يستعد فرانكفورت لمواجهة بايرن ميونخ مساء اليوم السبت، اليوم السبت، الـ13 من الألماني، على ملعب دوتش بارك.

ويتواجد الدولي المصري عمر مرموش أساسيا مع فرانكفورت أمام بايرن ميونخ بطل الدوري الألماني.



تشكيل بايرن ميونخ لمباراة فرانكفورت:



في حراسة المرمى: نوير.

في خط الدفاع: مزراوي – أوباميكانو – كيم – دافيز.

في خط الوسط: كيميش – جوريتزكا.

في خط الهجوم: ساني – شوبو موتينج – كومان – هاري كين.

مقاعد البدلاء:

أورليش – جنابري – جوريرو – مولر – لايمر – تيل – كراتزيج – موسيالا – فافلوفيتش.

تشكيل فرانكفورت لمباراة بايرن ميونخ:

في حراسة المرمى: تراب.

في خط الدفاع: بوتا – توتا – كوش – باتشو – جوتزي.

في خط الوسط: الشيبي – إيبيمبي – لارسون – كناوف.

في خط الهجوم: عمر مرموش.

