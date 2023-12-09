شوط أول سلبي بين ليفربول وكريستال بالاس

ياسر رشاد - القاهرة - انتهى الشوط الأول من مواجهة كريستال بالاس أمام ليفربول بالتعادل السلبي بدون أهداف، ضمن منافسات الجولة السادسة عشر من عمر الدوري الإنجليزي الممتاز لهذا الموسم.

شهدت الشوط الأول سيطرة شبه تامة من قبل لاعبي الريدز على الكرة، حيث أمتلك ليفربول الكرة بنسبة 76%، بينما 24% لكريستال بالاس.

وكان تشكيل الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لليفربول قد شهد خمسة تغييرات عن التشكيل الذي بدأ به مباراة شيفيلد يونايتد الماضية.

فقد تواجد كل من أليسون بيكر، جاريل كوانساه، كوستاس تسيميكاس، ريان جرافينبرخ وداروين نونيز بدلاً من كويمين كيليهير، جو جوميز، إبراهيما كوناتي، أليكسيس ماك أليستر وكودي جاكبو.

وكان ليفربول قد بدأ المباراة بالتشكيل التالي:

حارس المرمى: أليسون بيكر.

الدفاع: ألكسندر أرنولد، جاريل كوانساه، فيرجيل فان دايك، كوستاس تسيميكاس.

الوسط: واتارو إيندو، دومينيك سوبوسلاي، ريان جرافينبرخ.

الهجوم: لويس دياز، داروين نونيز، محمد صلاح.

وحال انتهت مباراة كريستال بالاس وليفربول بهذه النتيجة، فإن الريدز سيحتل المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 35 نقطة، بينما يحل كريستال بالاس في المركز الـ 14 برصيد 17 نقطة.