كريستال بالاس يسجل وصلاح يرد بهدف التعادل لليفربول

ياسر رشاد - القاهرة - أحرز النجم الدولي محمد صلاح جناح ليفربول هدف التعادل لصالح الريدز أمام كريستال بالاس في المباراة التي تجمع بينهما مساء اليوم السبت على ملعب الأخير في الجولة السادسة عشر من عمر الدوري الإنجليزي.

كان كريستال بالاس سجل هدف التقدم في الدقيقة 57 عبر أقدام ماتيتا ليتقدم أصحاب الأرض في اللقاء، قبل أن يرد النجم الدولي المصري محمد صلاح بهدف التعادل في الدقيقة 76.

وكان الشوط الأول من مواجهة كريستال بالاس أمام ليفربول أنتهى التعادل السلبي بدون أهداف، ضمن منافسات الجولة السادسة عشر من عمر الدوري الإنجليزي الممتاز لهذا الموسم.

شهدت الشوط الأول سيطرة شبه تامة من قبل لاعبي الريدز على الكرة، حيث أمتلك ليفربول الكرة بنسبة 76%، بينما 24% لكريستال بالاس.

وكان تشكيل الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لليفربول قد شهد خمسة تغييرات عن التشكيل الذي بدأ به مباراة شيفيلد يونايتد الماضية.

فقد تواجد كل من أليسون بيكر، جاريل كوانساه، كوستاس تسيميكاس، ريان جرافينبرخ وداروين نونيز بدلاً من كويمين كيليهير، جو جوميز، إبراهيما كوناتي، أليكسيس ماك أليستر وكودي جاكبو.