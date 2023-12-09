أحمد سليمان ومحمد طارق يستقبلان مؤمن زكريا في مقر الزمالك

ياسر رشاد - القاهرة - قام أحمد سليمان ومحمد طارق عضوا مجلس إدارة نادي الزمالك، باستقبال مؤمن زكريا نائب رئيس قطاع الناشئين بالنادي الأهلي على هامش حضوره لمباراة قمة الشباب لمواليد 2005، والمقرر لها بعد قليل على ملعب الأبيض، وحرص الثنائي على الترحيب بمؤمن زكريا فور وصوله لمقر النادي.

واصطحب أحمد سليمان ومحمد طارق عضوا مجلس الإدارة، مؤمن زكريا الذي سبق له اللعب في صفوف نادي الزمالك من قبل، لملعب حلمي زامورا بمقر القلعة البيضاء قبل انطلاق المباراة المرتقبة بين الزمالك والأهلي.

ومن المقرر أن يلتقي الزمالك مواليد 2005 بنطيره الأهلي عصر اليوم ضمن منافسات الجولة الخامسة عشرة لبطولة الجمهورية للشباب.

ويبحث الزمالك عن تحقيق الفوز خلال مواجهة الأهلي اليوم، وذلك بطولة الجمهورية 2005، من أجل العودة مرة أخري لنغمة الانتصارات.