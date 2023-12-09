صفقة برشلونة الجديدة.. روكي يودع جماهير أتلتيكو باراناينسي برسالة مؤثرة

ودع البرازيلي فيتور روكي، لاعب برشلونة الجديد، جمهور فريق أتليتيكو باراناينسي، برسالة مؤثرة قبل الانضمام إلى البارسا، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وأنهى برشلونة التعاقد مع روكي في الصيف الماضي، على أن ينضم للفريق الكتالوني في صيف 2024، قبل أن يطلب ضمه في منتصف الموسم الجاري.

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وكتب روكي، على حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”: “ممتن لكل شيء مررت به مع هذا القميص. لكل انتصار، وكل حلم تحقق ودرس مستفاد”.

وأضاف: “ممتن لزملائي وللأجهزة الفنية والمديرين والعاملين.. ممتن لهذا الجمهور الرائع الذي كانت بجانبي من اليوم الأول إلى الأخير”.

واختتم: “أصبح الإعصار (أتليتيكو باراناينسي) منزلي وأنا فخور للغاية ويشرفني أن أكون جزءا من هذه القصة. شكرا جزيلا لكم، وسأكون دائما من مشجعي النادي وسيظل دائما في قلبي!”.